На морской акватории Владивостока введут ограничения на время ВЭФ

В Приморском крае вводится ряд ограничений, направленных на обеспечение безопасности проведения Восточного экономического форума. Меры будут действовать с 31 августа по 6 сентября, они предусмотрены в том числе для судоходства.

С 00:00 2 сентября по 24:00 6 сентября устанавливается запрет для плавания в акватории залива Петра Великого в бухте Новик, ограниченной с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, а также акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 м к западу и востоку от низководного моста. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

«В этих районах запрещаются стоянка и передвижение всех судов — маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров. Исключение составят суда, привлеченные к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальные спасательные суда и суда для оказания экстренной медицинской помощи — по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами», — уточнили в ведомстве.

Определены также ограничения для воздушного пространства, движения автотранспорта, охоты.

Напомним, что Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Местом проведения традиционно станет остров Русский.

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