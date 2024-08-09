ВЭФ опять возьмется за рыбу

Вопросы рыбной отрасли традиционно включили в список тем, которые будут рассматриваться на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. ВЭФ будет проходить с 3 по 6 сентября.

Организаторы опубликовали архитектуру деловой программы Восточного экономического форума. Мероприятия разделены на семь тематических блоков.

Развитие перспективных направлений экономики макрорегиона будет рассматриваться в рамках блока «Россия дальневосточная». В этот трек вошли и вопросы рыбной промышленности. Тема заявлена так: «Рыбная отрасль — драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока», сообщает корреспондент Fishnews.

Детальная программа форума — с графиком проведения сессий и спикерами — обычно публикуется в августе чуть позже.

В прошлом году на отраслевых сессиях ВЭФ рассматривались развитие внутреннего рынка рыбной продукции и перспективы рыболовства за пределами российской исключительной экономзоны. Ежегодно на форуме в фокусе обсуждения оказывается и тема квот под инвестиции.

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