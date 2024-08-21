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На площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики обсудили запуск комплексной работы по поддержке выпуска детского питания из рыбы

Производство детского питания из рыбы хотят поддержать специальным проектом

На площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики обсудили запуск комплексной работы по поддержке выпуска детского питания из рыбы. Производители отметили необходимость выстраивания связного пути от добычи до федерального ритейла.

Круглый стол «Развитие производства детского рыбного питания» с участием представителей рыбодобывающих компаний, производителей детского питания и федеральных ритейлеров прошел на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Мероприятие состоялось при поддержке Минвостокразвития, сообщили Fishnews в пресс-службе КРДВ.

С учетом того что в России сейчас около 5 млн детей, в соответствии с нормами Минздрава потребление питания должно составлять около 150 млн банок в год. Тем временем объем существующего производства не превышает 4,5 млн банок, отметил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

«Сегодня в рамках встречи мы начинаем работу по выстраиванию связи от рыбной ловли и производства питания до представления на прилавках торговых сетей», — заявил он.

Представитель КРДВ предложил для выстраивания работы воспользоваться опытом проекта «Доступная рыба», в рамках которого удалось вывести продукцию дальневосточных предприятий на прилавки федеральных ритейлеров по сниженным ценам. Так, в прошлом году реализовано более 4 тыс. тонн продукции высокого качества и по цене ниже среднерыночной в среднем на 20,8%. В нынешнем году проект пролонгирован.

«Мы готовы обеспечить прямое и понятное взаимодействие всех заинтересованных сторон в удовлетворении потребности страны детским питанием. Для этого могут быть использованы механизмы поддержки — преференциальные режимы для бизнеса — действующие на Дальнем Востоке и в Арктике. Перерабатывающие, логистические и производственные проекты в статусе резидентов ТОР, СПВ, КОРФ и АЗРФ получают землю, инфраструктуру, налоговые льготы и административную поддержку. Возможны и дополнительные меры для проектов рыбопереработки», — рассказал заместитель генерального директора КРДВ Кирилл Каменев.

Представители производителей детского питания поделились опытом выпуска и реализации рыбных блюд и отметили, что для запуска такого проекта необходима выработка связного пути: «добыча, переработка, логистика, производство конечного продукта и его дистрибуция на прилавки федеральных сетей». Этот механизм потребует научно-просветительского сопровождения и популяризации.

Предложения и пожелания игроков рынка по итогам круглого стола собраны в протокол. На его основе будет разработан проект трехсторонних соглашений, которые планируется заключить до конца 2024 г.

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