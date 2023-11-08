Камчатский лосось доехал до федеральных сетей

Первые партии тихоокеанских лососей — по прямым контрактам с камчатскими рыбаками — уже появились в торговых сетях центральной части страны. В этом году в рамках пилотного проекта планируется реализовать порядка 3 тыс. тонн рыбопродукции.

Эксперимент, организованный правительством Камчатского края, Минвостокразвития и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики совместно с рыбодобывающими предприятиями и федеральным ритейлом, нацелен на повышение доступности камчатской рыбы и ее продвижение на внутреннем рынке. В рамках соглашения несколько крупных торговых сетей заключили прямые контракты на поставку рыбопродукции с краевыми рыбаками.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, на полках сети гипермаркетов «Глобус» уже появилась красная рыба с путины этого года — нерка, чавыча, горбуша. «Первые дни продаж показали, что товар суперпопулярный, — рассказал руководитель отдела продаж рыбного производства сети Олег Рябов. — Продаем по специальной цене — такая возможность появилась именно благодаря участию в проекте, поскольку из цепочки поставок исключены посредники, продукцию получаем напрямую от рыбодобытчиков».

Ожидается, что в ближайшее время продукция камчатских производителей под брендом «РыбКа» появится на полках торговых сетей «Вкусвилл» и «Лента». Всего в этом году участники проекта планируют реализовать порядка 3 тыс. тонн камчатской рыбы.

По словам замглавы Минвостокразвития Анатолия Бобракова, успешная работа дальневосточных рыбаков на лососевой путине, основные уловы которой поступают на внутренний рынок, положительно влияет на розничные цены на рыбопродукцию. «Мы, безусловно, продолжим работу над оптимизацией товаропроводящей цепи как на Дальнем Востоке, так и в других субъектах нашей страны», — заявил замминистра.

Прямое взаимодействие рыбаков и торговых сетей позволило оптимизировать цепочку поставок, усилив при этом контроль качества поставляемой рыбопродукции, отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, регион и в дальнейшем готов содействовать увеличению числа участников проекта — для повышения доступности камчатской рыбы внутри страны и расширения рынков сбыта для предприятий полуострова.

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