Партия «беспаспортной» рыбы не проехала на российский рынок
В Брянской области таможенники и сотрудники Россельхознадзора пресекли нелегальный ввоз рыбопродукции неизвестного происхождения. За рулем транспорта с грузом был гражданин Белоруссии.
Транспортное средство задержали сотрудники Брянской таможни в Карачевском районе. После проведения досмотра часть груза общим весом более 9,9 тонны передали должностным лицам управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для проведения контроля.
Инспекторы установили, что в грузовом отсеке автомобиля в картонных коробках перевозилась потрошеная форель, мороженая скумбрия и обрезки рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что у перевозчика отсутствовали какие-либо ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара, а сама перевозка осуществлялась с нарушением условий транспортировки.
В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства свободный оборот рыбопродукции был запрещен. Ее направили в техническую переработку.
Виновное лицо привлечено управлением Россельхознадзора к административной ответственности.
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