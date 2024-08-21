Партия «беспаспортной» рыбы не проехала на российский рынок

В Брянской области таможенники и сотрудники Россельхознадзора пресекли нелегальный ввоз рыбопродукции неизвестного происхождения. За рулем транспорта с грузом был гражданин Белоруссии.

Транспортное средство задержали сотрудники Брянской таможни в Карачевском районе. После проведения досмотра часть груза общим весом более 9,9 тонны передали должностным лицам управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для проведения контроля.

Инспекторы установили, что в грузовом отсеке автомобиля в картонных коробках перевозилась потрошеная форель, мороженая скумбрия и обрезки рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что у перевозчика отсутствовали какие-либо ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара, а сама перевозка осуществлялась с нарушением условий транспортировки.

В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства свободный оборот рыбопродукции был запрещен. Ее направили в техническую переработку.

Виновное лицо привлечено управлением Россельхознадзора к административной ответственности.

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