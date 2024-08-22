Студентам-корабелам Хабаровского края помогут специальным кластером

В Хабаровском крае создают образовательно-производственный центр (кластер) «Судостроение». Соглашение в рамках федерального проекта «Профессионалитет» заключили правительство региона, Амурский судостроительный завод и Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум.

По итогам конкурса Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на создание кластера Хабаровскому краю выделят в будущем году 100 млн рублей. Еще 20 млн рублей направит Амурский судостроительный завод. Средства пойдут на приобретение оборудования и ремонт мастерских в Комсомольском-на-Амуре судомеханическом техникуме, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Планируется создание в техникуме различных рабочих зон: участка инженерно-технического проектирования, прототипирования, участка разметки и сборки макетов секций, участка сварки, участка сборки корпуса судна на стапеле, участка судового оборудования, монтажного участка, участка судового электромонтажа и других.

«Это нам даст возможность не только учить людей, которые в дальнейшем будут приходить к нам на предприятие, а учить с высокой долей востребованности в судостроении по всем видам профессий. Уверен, что благодаря созданию кластера качество специалистов будет еще более высоким, более ценным и позволит повысить конкурентоспособность нашего предприятия на рынке судостроения», — отметил генеральный директор ПАО «Амурский судостроительный завод» Михаил Боровский.

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