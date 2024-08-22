Китай открыл двери новым морепродуктам из России

Главное таможенное управление КНР обновило перечень живых гидробионтов, разрешенных к экспорту из России в Китай. В список добавили шесть позиций — по моллюскам и крабу.

Изменения внесены в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе 12-го заседания Российско-Китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов, рассказали в Россельхознадзоре.

«В обновленный список включены шесть новых видов водных биоресурсов: крабы Lithodes и моллюски Anadara, Mercenaria, Panopea, Spisula, Zirfaea», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что с 21 августа стали возможны поставки 18 видов живых гидробионтов на рынок Китая.

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