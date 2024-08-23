На Камчатке вновь определят лучших специалистов в рыбацких профессиях

В Камчатском крае организуют ежегодный конкурс на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Для подачи заявок участникам дается месяц — с 1 по 30 сентября.

Конкурс проводит региональное министерство рыбного хозяйства. Цели мероприятия — повысить престиж рыбацких профессий, выявить и поддержать самых высокопрофессиональных специалистов, а также повысить профессиональное мастерство работников.

В этом году номинации следующие: «Лучший судоводитель маломерного флота», «Лучший судоводитель среднетоннажного и крупнотоннажного флота», «Лучший мастер добычи», «Лучший технолог», «Лучший судомеханик», «Лучший рефмеханик», «Лучший электромеханик», «Лучший механик технологического оборудования», «Лучший обработчик», «Лучший ихтиолог».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, определить победителей в каждой из десяти номинаций планируется до 10 декабря.

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