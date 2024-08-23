Рыбных экспортеров в Китай прибавилось

Профильные ведомства КНР зарегистрировали новых российских поставщиков рыбы и морепродуктов. Пополнились списки экспортеров живых гидробионтов, охлажденной и мороженой продукции.

Главное таможенное управление Китая (GACC) обновило Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков живых объектов водного промысла в КНР. Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Право на экспорт живой продукции в общей сложности получило еще 21 предприятие и судно.

Всего, по данным НЦБРП, в перечень включено 196 производственных объектов.

Кроме того, продолжается регистрация в китайской системе CIFER российских предприятий и судов по производству, перемещению, хранению охлажденных и мороженых товаров водного промысла.

В систему внесли еще семь поставщиков охлажденной и мороженой рыбы и морепродуктов.

Всего в соответствующий список входят 904 объекта.

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