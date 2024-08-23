В правила рыболовства для Дальнего Востока подготовили поправки

Минсельхоз опубликовал проект изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Предложены коррективы по учету уловов, специализированному промыслу, разрешенным приловам, любительской рыбалке.

Проект приказа министерства размещен на портале regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия, сообщает корреспондент Fishnews. Документ содержит блок поправок в правила учета уловов.

В том числе предлагается добавить возможность учета «на береговых перерабатывающих заводах при сдаче на такие заводы для изготовления рыбной продукции уловов водных биоресурсов непосредственно с судов наливного типа, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов, хранение и транспортировку уловов водных биоресурсов в цистернах или танк-контейнерах с охлажденной морской водой (RSW-танках)».

Вносятся изменения по районам и срокам запрета специализированного лова минтая. Корректируются отдельные нормы по разрешенным приловам при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства. Значительные изменения также предусмотрены в области регулирования любительской рыбалки.

Публичное обсуждение документа продлится до 18 сентября.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews