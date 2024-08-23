Российские ученые взялись за реки ДНР и ЛНР

Азово-Черноморский филиал ВНИРО исследовал химическое и гидробиологическое состояние рек Северский Донец, Деркул и Миус в Донецкой и Луганской народных республиках. Это первые комплексные изыскания, проведенные отечественной научной организацией в водах ДНР и ЛНР.

В экспедиции приняли участие специалисты аналитического испытательного центра и лаборатории гидробиологии АзНИИРХ, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Исследование химического и гидробиологического статуса рек, протекающих через Донецкую и Луганскую народные республики, имеет важное экологическое и рыбохозяйственное значение, подчеркнули специалисты. Гидрохимический анализ, химический анализ воды и донных отложений позволит оценить уровень их загрязненность приоритетными токсикантами и определить состояние среды обитания водных биоресурсов.

Изучение кормовой базы рыб позволит сформировать базу данных для расчета приемной емкости этих водоемов. Это, в свою очередь, поможет выработать рекомендации по биологической мелиорации рек, возможности зарыбления, а также установить общее обеспечение кормом обитающих здесь ВБР.

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