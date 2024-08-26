Для рыбаков Севера подготовили поправки

Минсельхоз представил проект изменений правил рыболовства для Северного бассейна. Поправки предполагаются для промышленного лова, любительской рыбалки и традиционного промысла.

Проект приказа опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается конкретизировать положение о подаче ежемесячной отчетности организаторами любительской рыбалки, а также участниками традиционного рыболовства. В том числе закрепить направление сведений при отсутствии уловов.

Для промышленной добычи и рыбаков-любителей планируется дополнение по крабовым ловушкам. В случае с промыслом предложено установить запрет на оставление таких орудий лова вне срока действия разрешения. Исключение — утеря крабовых ловушек и случаи, когда плохая погода не позволяет выбрать ловушки, на срок не больше 15 суток. При этом весь улов крабов, изъятый из среды обитания после срока действия разрешения на добычу, должен возвращаться обратно — независимо от состояния.

В случае с любительским рыболовством предполагается ввести аналогичный запрет, но речь идет уже о путевках. В качестве исключения здесь предложены утеря крабовых ловушек и случаи, когда плохая погода не позволяет выбрать ловушки, на срок не более 7 суток.

Предложены поправки по регулированию промышленного рыболовства в Карелии, Вологодской области, Республике Коми.

Также разработчики подготовили изменения в список населенных пунктов, жители которых могут использовать при любительской рыбалке сетные орудия без путевок (приложение № 12 к правилам). Предложено исключить два населенных пункта в Архангельской области — поселки Каменка и село Сояна — и добавить 23 населенных пункта в Карелии.

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