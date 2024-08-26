Новое межрегиональное управление появилось у Россельхознадзора

Из состава Южного межрегионального управления Россельхознадзора выделили Азово-Черноморское. Оно будет осуществлять полномочия в том числе и в местах добычи водных биоресурсов.

Процедура реорганизации в форме выделения из состава Южного межрегионального управления Россельхознадзора Азово-Черноморского межрегионального управления завершилась в августе.

Новое межрегиональное управление осуществляет полномочия на территории Республики Крым и города Севастополь, Херсонской области, Запорожской области и в местах вылова водных биоресурсов в соответствующих морских водах, рассказали Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

Находится Азово-Черноморское межрегиональное управление в Крыму, в городе Симферополь.

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