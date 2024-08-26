Нижнее Поволжье хочет помочь рыбным запасам экосбором

В Астраханской области собираются ввести экологический сбор с неорганизованных туристов. Предполагается, что вырученные средства пойдут в том числе на восстановление рыбных популяций.

Инициативу экоактивистов по введению сбора обсудили на специальном круглом столе. Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что в последние годы Астраханская область становится все более популярной у туристов. Только в прошлом году, по официальным данным, регион принял более 1,5 млн человек — это значительно повышает нагрузку на водные биоресурсы и экологию.

«Решением проблемы может стать введение экологического сбора с неорганизованных туристов. Мы сможем привлечь дополнительные средства на развитие инфраструктуры гостеприимства, поддержание чистоты на прибрежных зонах и восстановление рыбных запасов. Но главное — это возможность наведения порядка и возможность администрирования», — сказал глава региона.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области, средства от экосбора будут направлены на развитие региона и помогут поддерживать в порядке водные объекты и прилегающие территории. Планируется, что введение экосбора будет полезно и для сохранения заповедных территорий.

Губернатор также подчеркнул, что необходимо уделять отдельное внимание сохранению и воспроизводству рыбных запасов.

«Введение экосбора дисциплинирует рыбаков-любителей, прежде всего по отношению к окружающей среде, природе и среде обитания водных биологических ресурсов», — прокомментировал руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин.

«Основными целями расходования получаемых от экологического сбора средств должны стать цели искусственного воспроизводства, рыбохозяйственной мелиорации, благоустройства мест размещения туристов», — считает заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Сергей Шипулин.

«На мой взгляд, экосбор будет очень полезен для наших районов. Особенно это касается Володарского, Икрянинского, Камызякского, Приволжского, Лиманского районов, где сосредоточено большое количество рыбаков-любителей, или «диких» туристов, чтобы можно было эти средства направить на экологические мероприятия», — высказался доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой гидробиологии и общей экологии Астраханского государственного технического университета Вячеслав Зайцев.

Всеобщее голосование по вопросу введения экосбора пройдет в регионе с 6 по 8 сентября.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews