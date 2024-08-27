Флот восстановил интенсивность промысла иваси

Улучшение промысловой обстановки в районе Курильских островов позволило рыбакам к 25 августа довести уловы дальневосточной сардины (иваси) до 188 тыс. тонн. Это на 78 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

На минувшей неделе на промысле пелагических видов рыб работало 15 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Как отмечается в традиционном обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО, в среднем ежесуточно лов вели 8 судов. Количество судо-суток лова за неделю увеличилось до 53.

Российский флот вел промысел на акватории Южно-Курильской зоны в Южно-Курильском проливе на перепаде температур 15–18°С и на траверзе острова Уруп на фронте Ойясио на перепаде температур поверхности океана 8–12°С, а также в Северо-Курильской зоне на траверзе пролива Крузенштерна на Курильском фронте на перепаде температур 8–11°С.

Как сообщает корреспондент Fishnews, уловы сардины в этот период увеличились. Максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 480 тонн, средний вылов на судо-сутки — 195 тонн, вылов за неделю достиг 10362 тонн. Нарастающий вылов сардины на 25 августа составил 188754 тонны, что на 71% выше результатов на аналогичную дату прошлого года.

Недельный улов скумбрии за неделю составил 2,5 тонны, за весь период промысла — 2298 тонн.

По прогнозам, 31 августа в прикурильском районе ожидается тайфун, который может временно ухудшить промысловую обстановку.

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