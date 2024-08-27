Госорганы изучат жизнеспособность законодательства в сфере морских исследований

Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на 2025 г. В график вошел и анализ применения законодательства в сфере проведения морских научных исследований.

Анализ правоприменения заключается в сборе, анализе и оценке информации о том, как действующие нормы используются на практике. По результатам мониторинга принимаются решения о совершенствовании правового регулирования в тех или иных отраслях, рассказали в пресс-службе кабмина.

Сфера проведения морских научных исследований должна быть проанализирована в части действия федеральных законов о континентальном шельфе, исключительной экономзоне РФ, об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг, нормативных правовых актов правительства и федеральных ведомств, сообщает корреспондент Fishnews.

Ответственные за проведение мониторинга ведомства — Минобрнауки, Минобороны, ФСТЭК, ФСБ, Росгидромет, Роснедра, Росрыболовство, Минтранс, Росморречфлот, ФТС, Минэнерго, Минэкономразвития и другие.

Пункт включен в план мониторинга по предложению Министерства образования и науки.

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