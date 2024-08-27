Общий вылов лососей — на уровне 2022 года

На 25 августа вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил более 201 тыс. тонн. Лидирует в общих объемах добычи горбуша — около 133,6 тыс. тонн.

В Камчатском крае, где рыбалка традиционно во многом определяет общий дальневосточный результат, добыто более 123,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей. На Западной Камчатке рыбаки взяли более 74,9 тыс. тонн (в основном в Камчатско-Курильской подзоне), на восточном побережье — более 48 тыс. тонн (здесь основные уловы приходятся на Карагинскую подзону).

На втором месте остается Сахалинская область — 35,5 тыс. тонн. На долю Восточно-Сахалинской подзоны приходится добыча более 26,6 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные, приводимые ВНИРО.

В Хабаровском крае поймано более 31 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе на охотоморском побережье — 22,9 тыс. тонн.

Рыбаки Магаданской области добыли 8,3 тыс. тонн. В Приморском крае общий вылов лососей составил около 1,8 тыс. тонн, на Чукотке — 300 тонн.

Суммарный вылов лососей находится на уровне 2022 г., когда было добыто 209 тыс. тонн, отметили в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

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