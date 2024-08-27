Прибрежье Приморья пополняется деликатесными «жильцами»

В этом году марифермеры Приморского края уже выпустили на участки для пастбищной аквакультуры в общей сложности почти 8 млн штук молоди гребешка и трепанга.

Промежуточные итоги выпусков подвело Приморское территориальное управление Росрыболовства. «На сегодняшний день в морскую среду обитания марифермерами выпущено 6,987 млн штук молоди приморского гребешка и 0,896 млн штук молоди дальневосточного трепанга», — рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

Через три-четыре года гидробионты достигнут товарного размера, их можно будет извлекать с морского дна для поставок на продовольственные рынки.

«В Приморском крае в рамках пастбищной аквакультуры гребешок преимущественно выращивается в бухтах Воевода (на острове Русском), Северной, Табунной, Бойсмана, Амурском, Славянском и Уссурийском заливах. Дальневосточный трепанг выращивают в этих же бухтах и заливах, за исключением бухт Табунной и Бойсмана», — обратили внимание в ТУ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews