Россельхознадзор просит предприятия разобраться с CIFER

Компетентное ведомство Китая уведомило Россельхознадзор о том, что некоторые российские предприятия не внесли необходимую информацию в электронную систему CIFER путем подачи заявок на модификацию. Российская служба также указала на необходимость разобраться с дублирующими записями.

С письмом по поводу работы в системе CIFER обратился к территориальным управлениям Россельхознадзора, в Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры и ассоциации замруководителя ведомства Константин Савенков.

«Главное таможенное управление Китая (…) уведомило Россельхознадзор о том, что некоторые российские предприятия до настоящего времени не внесли необходимую информацию о себе в систему CIFER путем подачи заявки на модификацию, — сообщили в российской федеральной службе, приложив список предприятий. — Некоторые из указанных предприятий не приступали к подаче заявок, заявки других направлены китайской стороной на доработку».

Как сообщает корреспондент Fishnews, также ГТУ КНР предоставило информацию о предприятиях, по которым имеется обоснованное предположение о дублировании данных в системе CIFER (…), перечень предприятий, которые не продлили действие регистрации, но при этом не подали заявку на исключение в системе CIFER (…)».

В ведомстве предупредили, что в случае бездействия со стороны указанных хозяйствующих субъектов и невнесения информации в срок до 13 октября 2024 г. китайская сторона рассмотрит вопрос об аннулировании регистрации предприятий.

Замглавы Россельхознадзора попросил теруправления, НЦБРП и профильные объединения организовать взаимодействие с хозяйствующими субъектами по вопросу подачи заявок в CIFER, а также совместно с предприятиями разобраться с дублирующими записями. Это важно для сохранения экспортного потенциала, указали в Россельхознадзоре.

Напомним, что с 1 января 2022 г. для поставок рыбной продукции в КНР иностранные предприятия-экспортеры должны быть зарегистрированы в системе CIFER.

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