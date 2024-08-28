Рыбаки ударно завершают летний сезон

К концу августа российский вылов в основных районах промысла превысил 3,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост добычи отмечается только в Северном бассейне.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, к 26 августа суммарный вылов водных биоресурсов российскими пользователями превысил 3,42 млн тонн. Три четверти этого объема приходится на Дальний Восток, где продолжается лососевая путина.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Дальневосточном бассейне добыто почти 2,6 млн тонн, в том числе более 1,5 млн тонн минтая, 313,8 тыс. тонн сельди, более 164 тыс. тонн сардины-иваси, 86,9 тыс. тонн трески, 51,6 тыс. тонн камбалы.

В Северном бассейне рыбаки освоили 344 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 3,1% больше, чем на аналогичную дату 2023 г. Вылов трески составляет 183,7 тыс. тонн, пикши — 41,9 тыс. тонн, мойвы — 51,7 тыс. тонн.

Предприятия Западного бассейна отчитались о добыче 54,2 тыс. тонн рыбы, в том числе 30,4 тыс. тонн шпрота, 18,2 тыс. тонн балтийской сельди.

В Волжско-Каспийском бассейне уловы достигли 49,8 тыс. тонн, где на долю кильки приходится 20,5 тыс. тонн, а частиковых видов рыб поймали 11,3 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне добыто 22,2 тыс. тонн рыбы, в том числе 9,2 тыс. тонн хамсы.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил более 335 тыс. тонн водных биоресурсов.

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