Алтайское озеро хотят сделать рыбным «пастбищем»

В Алтайском крае на аукцион выставили озеро Долгое площадью 120 га — под пастбищную аквакультуру. Заявки можно подавать по 25 сентября.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, озеро находится в Завьяловском районе, на северо-восточной окраине села Светлое.

Начальная цена лота — 96 тыс. рублей. Аукцион планируется провести 8 октября в Новосибирске.

С победителем заключат договор на 25 лет. Участок предоставляется на условиях совместного водопользования.

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