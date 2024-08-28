Глава Минсельхоза дала поручение по аттестации предприятий для поставок в КНР

Министр сельского хозяйства Оксана Лут рекомендовала Россельхознадзору активизировать работу по аттестации российских предприятий на поставки рыбы и морепродуктов в КНР.

Такой пункт вошел в перечень поручений министра по итогам серии совещаний, которые проводились по вопросам развития экспорта продукции агропрома по линии представителей Минсельхоза РФ за рубежом.

К работе должны быть привлечены представители министерства в Китае и Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews. О результатах должно быть в декабре доложено главе аграрного ведомства.

На долю Китая приходится около 50% российского экспорта рыбы и морепродуктов. За прошлый год в эту страну отправилось 1,27 млн тонн рыбопродукции из России.

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