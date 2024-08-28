Список рыбных экспортеров в Корею вновь скорректировали

Компетентный орган Южной Кореи обновил список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбной продукции в республику. Документ вступил в действие с 26 августа.

Перечень актуализировала Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи. Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С документом можно ознакомиться на сайте учреждения.

Сейчас список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, в Республику Корея включает 1013 производственных объектов.

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