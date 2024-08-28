Четверых мурманчан взяли «на семге»

В Мурманской области задержали четверых жителей региона, подозреваемых в нелегальном вылове атлантического лосося. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 1 млн рублей.

Нарушителей задержали с поличным в Кольском районе, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД.

«Полицейские изъяли 48 экземпляров атлантического лосося, сети, сачки, а также упакованные в пленку разделанные и очищенные части рыб», — рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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