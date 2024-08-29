Дальневосточные компании закупились правами на добычу краба

Через аукцион распределялись две доли квоты вылова волосатого четырехугольного краба в подзоне Приморье. Победительницами признаны две компании из Хабаровского края.

Торги проводились в Москве 27 августа. Согласно протоколу, долю квоты добычи волосатого четырехугольного краба в подзоне Приморье в 28,56% приобретает компания «Комсомольскрыбпром». Долю квоты в 29,425% — «ВПК». Цены, предложенные победителями, составили более 95,8 млн рублей и 495 млн рублей соответственно, сообщает корреспондент Fishnews.

Также к началу аукциона на участие были зарегистрированы компании «Аквариус» (Хабаровский край) и «ДВ-Флот» (Сахалинская область).

Минувший аукцион стал последним, который Росрыболовство организовывало в очном формате: с 1 сентября по закону торги должны перейти в электронный режим.

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