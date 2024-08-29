Мексиканский рынок открыли для российской рыбы

Российские предприятия получили право на поставки рыбной продукции в Мексику. По информации Россельхознадзора, поставщикам потребуется пройти обследование и зарегистрироваться в реестре экспортеров ИС «Цербер».

Разрешение поставлять рыбу и морепродукты российского происхождения в Мексику стало результатом работы по открытию рынков зарубежных стран, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. По информации ведомства, рыбная продукция, предназначенная для мексиканских покупателей, должна сопровождаться ветеринарным сертификатом формы 5i.

Российским предприятиям по производству и хранению рыбной продукции, заинтересованным в поставках в Мексику, необходимо пройти обследование и зарегистрироваться в реестре экспортеров ИС «Цербер» по этой стране. Информация о требованиях мексиканской стороны и порядке получения предварительного санитарного разрешения на импорт рыбопродукции размещена на сайте Россельхознадзора.

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