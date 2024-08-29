«Тихоокеанский плавучий университет» ведет научный поиск в Охотоморье

Экосистемы Охотского моря у западного побережья Камчатки исследуют ученые, аспиранты и студенты «Тихоокеанского плавучего университета» ДВФУ. Впереди – кутовая часть Пенжинской губы и эстуарий рек Пенжина и Таловка.

Участники экспедиции на научно-исследовательском судне «Профессор Мультановский» разделились на несколько отрядов. Они уже получили первые результаты своих изысканий, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного федерального университета.

Так, отряд подводной робототехники исследует области применения современных материалов и создаваемого из них прямо на борту уникального оборудования для изучения океана. Важная задача — изучить возможности применения современных аддитивных технологий, таких как 3D-печать. Для этого на НИС установлены 3D-принтеры, позволяющие печатать компоненты различного оборудования для глубоководных экспериментов.

«Мы осуществляем погружение приборов на глубину до тысячи метров и доказываем устойчивость их материалов при воздействии избыточного давления воды на всем диапазоне глубин. При экспериментальных погружениях мы также изучили поведение электроники и работы микроконтроллеров в экстремальных условиях», — рассказал руководитель отряда Семен Климовский.

Отряд гидрофизики проводит исследования мезомасштабных вихрей, которые периодически регистрируются в Авачинском заливе на восточном побережье Камчатки. Молодые ученые проанализировали данные, полученные с 11 станций, и зафиксировали периферию вихря с исходным диаметром около 150 км.

Участники экспедиции из отряда морской биологии при помощи малой планктонной сети Апштейна собрали колониальные гидроидные полипы (травовидных родственников медуз), редких и малоисследованных инфузорий — сессилид и сукторий. К настоящему моменту ученые уже нашли десять видов этих уникальных микроорганизмов. Находка представляет большой интерес как для научного сообщества, так и для самих участников экспедиции, отметили в ДВФУ.

Кроме того, студенты с научными наставниками анализируют данные более 50 комплексных станций в заливе Шелихова, в том числе Пенжинской губе. Эти съемки дали абсолютно новые результаты по морской биологии, гидрохимии и гидрофизике, подчеркнули в университете.

Впереди — наиболее сложный участок работ — кутовая часть Пенжинской губы и эстуарий рек Пенжина и Таловка с экстремальными приливными течениями.

Научно-образовательная экспедиция «Тихоокеанский плавучий университет» проводится Институтом Мирового океана ДВФУ со 2 августа по 6 сентября совместно с ДВНИГМИ при поддержке Минобрнауки РФ, Росгидромета и Координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ. В этом году экспедиция объединила в общей сложности 40 ученых, аспирантов и студентов со всей страны.

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