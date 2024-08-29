Рыбоохрана в Приморье стала активнее использовать инструмент предостережения

В этом году Приморское теруправление Росрыболовства вынесло более 50 предостережений о недопустимости нарушения природоохранного законодательства — на 25% больше, чем за тот же промежуток прошлого года.

Если за январь-август 2024 г. вынесено 54 предостережения, то за тот же период 2023-го — 43, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Выявленные нарушения связаны с несоблюдением хозяйствующими субъектами природоохранного законодательства при земляных, строительных работах, размещении отходов производства и бытовых свалок в пределах водоохранных зон водоемов рыбохозяйственного значения. Также речь идет о нарушениях при сбросе сточных вод и ведении аквакультуры.

Меры направлены на то, чтобы не допускать негативное воздействие на водных биоресурсы как в море, так и в пресноводной среде, отметили в теруправлении.

Напомним, что такой формат, как предостережение, относится к профилактической работе контролеров.

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