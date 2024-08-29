Еврокомиссия предложила лимиты для промысла на Балтике

Европейская комиссия утвердила официальное предложение по уровню квот для промысла в Балтийском море на 2025 г. Инициированы лимиты девяти из десяти главных облавливаемых популяций. Объемы добычи ботнической сельди определят позже.

Предложено увеличить общий допустимый улов сельди в центральной части Балтийского моря — на 108%, до 83 881 тонны, а также для сельди в Рижском заливе — на 10%, до 41 635 тонн. ОДУ камбалы решено не менять, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

А вот для остальных промыслов предусмотрено сокращение. Для лосося в основном бассейне Балтийского моря оно составит 36%, до 34 787 тонн, для лосося в Финском заливе — 20% до 8 117 тонн. ОДУ кильки решено снизить на 42%, до 117 070 тонн.

Кроме того, Еврокомиссия решила уменьшить разрешенные объемы прилова трески в западной части Балтики на 73%, до 93 тонн, в восточной части Балтики — на 68%, до 191 тонны. Предусмотрено понижение и допустимого прилова сельди в западной части Балтики — на 50%, до 394 тонн.

Предложение традиционно основано на рекомендациях Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES) и соответствует многолетнему плану управления Балтийским морем, утвержденному Европарламентом и Евросоветом в 2016 г.

Теперь предложение Европейской комиссии должно пройти финальное обсуждение и утверждение на уровне Евросовета, которое состоится 21-22 октября.

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