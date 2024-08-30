«Крузенштерн» присоединился к Большой африканской экспедиции

Барк Росрыболовства «Крузенштерн», вышел в третий рейс навигации 2024 г. Парусник примет участие в масштабной экспедиции, направленной на развитие сотрудничества России с африканскими странами.

Барк отшвартовался от Калининградского морского рыбного порта и вышел в Балтийское море. Маршрут «Крузенштерна» в составе Большой африканской экспедиции построен по Балтийскому и Северному морям, Атлантическому океану с заходом в Марокко, после чего барк вернется в порт приписки Калининград.

На паруснике пройдут практику более 130 курсантов из учебных заведений Росрыболовства: Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, Керченского государственного морского технологического университета, Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа (Астрахань), а также Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (Архангельск).

«Знаменитый парусник Росрыболовства не раз совершал плавания под флагом России в международных водах, а команда и практиканты представляли нашу страну в иностранных портах. Поэтому курсантскому составу предстоит продолжить эту традицию», — заявили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Большая африканская экспедиция стартовала из Калининграда 21 августа — это стало значимым событием для рыбохозяйственной науки. В рейсы вышли два научно-исследовательских судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии — «Атлантида» и «Атлантниро».

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