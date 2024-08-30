Отраслевой вуз покажет на ВЭФ водорослевую инновацию

Делегация Дальрыбвтуза представит на Восточном экономическом форуме разработку генератора кислорода на основе микроводоросли хлореллы. Этот фотобиореактор предназначен для улучшения качества воздуха в помещениях.

Представители Дальрыбвтуза примут участие в мероприятиях IX Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Делегация представит модель генератора кислорода на основе микроводоросли Chlorella vulgaris. Ранее, в сентябре 2023 г., эта разработка уже была продемонстрирована на научно-образовательном форуме Fishery Skills в Санкт-Петербурге, где вызвала большой интерес, сообщили Fishnews в пресс-службе вуза.

Генератор способен восстанавливать необходимый баланс содержания кислорода в воздухе в домашних, офисных и производственных помещениях. Устройство в ходе естественного процесса фотосинтеза производит кислород, снижает содержание углекислого газа в помещении, фильтрует фенолы и формальдегиды. Этим он выгодно отличается от существующих устройств для улучшения качества воздуха, утверждают в пресс-службе.

«Представленное на выставке решение также может быть масштабировано с бытового предназначения до решения более глобальных задач промышленного сектора экономики», — подчеркнул проректор Дальрыбвтуза Павел Пастухов.

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