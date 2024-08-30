Для технических управляющих флотом определили требования

Правительство утвердило требования к компаниям и ИП, которым судовладелец может поручить техническое управление судном — работу по его эксплуатации, включая содержание судна и получение судовых документов.

Федеральный закон о техническом менеджменте судна был подписан в феврале 2024 г. и вступает в силу с 1 сентября. Предусматривается, что судовладелец вправе поручить техническое управление судном специализирующемуся на этом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Под техническим управлением при этом понимается деятельность по эксплуатации судна, включая организацию работ по содержанию в эксплуатационном состоянии судна, корпуса, оборудования, механизмов и систем, а также по обращению за судовыми документами и их получение.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство утвердило требования к техническим управляющим:

— постановлением от 29 августа 2024 г. № 1167 — в случае с морскими судами;

— постановлением от 29 августа 2024 г. № 1168 — в случае с внутренним водным транспортом.

Так, предусмотрено требование по наличию работников с высшим образованием в сфере подготовки плавсоставов.

Постановления, как и закон, вступят в силу с 1 сентября 2024 г.

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