Для технических управляющих флотом определили требования
Правительство утвердило требования к компаниям и ИП, которым судовладелец может поручить техническое управление судном — работу по его эксплуатации, включая содержание судна и получение судовых документов.
Федеральный закон о техническом менеджменте судна был подписан в феврале 2024 г. и вступает в силу с 1 сентября. Предусматривается, что судовладелец вправе поручить техническое управление судном специализирующемуся на этом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Под техническим управлением при этом понимается деятельность по эксплуатации судна, включая организацию работ по содержанию в эксплуатационном состоянии судна, корпуса, оборудования, механизмов и систем, а также по обращению за судовыми документами и их получение.
Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство утвердило требования к техническим управляющим:
— постановлением от 29 августа 2024 г. № 1167 — в случае с морскими судами;
— постановлением от 29 августа 2024 г. № 1168 — в случае с внутренним водным транспортом.
Так, предусмотрено требование по наличию работников с высшим образованием в сфере подготовки плавсоставов.
Постановления, как и закон, вступят в силу с 1 сентября 2024 г.
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