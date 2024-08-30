Новосибирская область предлагает рыбопромышленникам поддержку

В Новосибирской области вновь определят получателей субсидий в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства. Заявки на участие в отборах будут приниматься со 2 по 13 сентября.

Соответствующими процедурами, как и прежде, займется региональный минсельхоз. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, планируется оказывать господдержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям области по следующим направлениям:

- возмещение 50% стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы;

- возмещение 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования для товарного рыбоводства, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга);

- возмещение 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования для промышленного рыболовства, в том числе взятых в лизинг.

Напомним, предыдущий отбор получателей субсидий в рыбной отрасли региона проводился в июне.

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