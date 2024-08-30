Предприятия Сахалинской области вносят вклад в общий «ивасевый результат»

По данным на 25 августа, компании Сахалинской области освоили более 30 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). В регионе уже сформировался круг традиционных добытчиков этого ресурса.

Иваси добывают Южно-Курильский рыбокомбинат, компании «Поронай», «Курильский рыбак», Рыбокомбинат «Островной», рассказали Fishnews в министерстве по рыболовству Сахалинской области. Объемы рыбы предприятия освоили в Южно-Курильской зоне. По сравнению с прошлым годом уровень добычи вырос в несколько раз.

С тех пор как несколько лет назад ученые заявили о возможностях возрождения специализированного промысла сардины-иваси, российские рыбаки ежегодно наращивают добычу этого объекта. На 25 августа этого года отечественные предприятия поймали 188 тыс. тонн — на 78 тыс. тонн больше, чем за тот же промежуток 2023 г.

Рыбаки Сахалинской области осваивают в том числе и перспективные промысловые объекты — и сардина-иваси, конечно, в их числе, прокомментировал министр по рыболовству региона Иван Радченко. Когда отраслевая наука в 2015-2016 г. заявила о перспективах ресурсной базы по иваси, предприятия стали готовиться к промыслу. Так, на Курильских островах организованы производства рыбьего жира и рыбной муки.

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