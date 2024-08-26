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Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим АБДУЛМУСЛИМОВ провел совещание по вопросу стабильного круглогодичного водообеспечения Гудийской протоки Терека. Фото пресс-службы правительства республики

Дагестан продолжит «спасательную операцию» для нерестилищ

Из-за аномального обмеления Терека расчистка Гудийской протоки не привела к полному обводнению Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных озер. Чтобы исправить ситуацию, в Дагестане планируют провести еще ряд работ.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по вопросу стабильного круглогодичного водообеспечения Гудийской протоки Терека. Ранее она была заилена в результате череды паводков, в связи с чем нарушилось необходимое круглогодичное поступление воды в Аракумские и Нижне-Терские нерестово­выростные водоемы. Работы по расчистке протоки провели в текущем году.

Как рассказал начальник Терско-Каспийского филиала Главрыбвода Арип Абдулаев, ведомство построило канал длиной около 11 км от начала Шавинского разлива до конечного водозаборного сооружения. Этот канал способен обеспечить пропуск воды в объеме 75 кубометров в секунду.

«В июне этого года работы по расчистке Гудийской протоки реки Терек были полностью завершены. Протока была полностью обводнена, и происходило заполнение нерестово­-выростных водоемов. В дальнейшем на реке Терек произошло аномальное падение уровня воды. При столь низких величинах и в условиях стока воды в Шавинскую протоку и Центральный прорыв, уровень дна которых находится на 1,5 метра ниже Гудийской протоки, полноценно обводнить Аракумские и Нижне-Терские водоемы не представляется возможным», — доложил Арип Абдулаев.

Он добавил, что очистка канала выполнена на максимально низких отметках относительно дна водозаборных шлюзов. «Прокладка канала глубже расчищенных отметок нецелесообразна, поскольку приведет к пропуску воды по реке Терек мимо водопадающих каналов», — обратил внимание глава филиала.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Дагестана, основной причиной недостаточной водоподачи является аномально низкий уровень воды в Тереке. Подобный уровень, по сведениям управления «Дагмелиоводхоз», не наблюдался за последние 20 лет.

Абдулмуслим Абдулмуслимов и поручил вице-премьеру республики Нариману Абдулмуталибову совместно с заинтересованными ведомствами образовать рабочую группу по вопросам эффективного обводнения Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов.

Также премьер-министр Дагестана рекомендовал Терско-Каспийскому филиалу Главрыбвода провести ряд мероприятий для стабильного круглогодичного водообеспечения Гудийской протоки. В частности, решено установить временное перекрытие центральной протоки Терека в районе острова Шавинский, провести русловыпрямительные и дноуглубительные работы в начале Гудийской протоки, а также обеспечить расширение ее устья до 1 октября.

Кроме того, Западно-Каспийскому бассейновому водному управлению рекомендовано провести корректировку научно-исследовательских работ для формирования эффективного комплекса мероприятий по водообеспечению и улучшению экологического состояния Аграханского залива и стабилизации русла Терека. Предполагается, что при этом специалисты учтут гидрологические, климатические и техногенные изменения реки и Каспийского моря.

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