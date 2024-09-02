Приморские поставщики стремятся на китайский рынок

Регистрацию в системе CIFER получили еще два российских предприятия. По информации надзорных органов, в списке поставщиков рыбы и морепродуктов в КНР насчитывается уже 906 экспортеров.

Российские экспортеры, желающие поставлять рыбу и морепродукты на китайский рынок, продолжают регистрацию в электронной системе CIFER. Право на экспорт продукции водного промысла 30 августа получили еще два предприятия из Приморского края —компания «Нептун» и холодильный комплекс Большекаменского рыбоперерабатывающего завода.

Как сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, всего в список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, имеющих право отгружать рыбопродукцию в КНР, включено 906 объектов.

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