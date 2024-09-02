Груз ценной рыбы перехватили в Хабаровском крае

В Комсомольском районе Хабаровского края сотрудники ГИБДД остановили машину, в салоне которой находились фрагменты осетровых. По словам водителя, рыбу он получил в обмен на запасное колесо для автомобиля.

Фигурант рассказал, что «краснокнижный» деликатес ему дал незнакомый мужчина на берегу Амура в поселке Ягодный.

Всего в полиэтиленовом пакете нашли 40 замороженных фрагментов рыбы, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД. Как заявил задержанный, деликатес он планировал использовать для личного потребления. При этом мужчина знал, что оборот осетровых запрещен, отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России). С подозреваемого взяли обязательство о явке.

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