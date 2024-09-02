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Специалисты изучили состав ихтиофауны и встречаемость отдельных видов рыб. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Ростовские воды Темерника проверила рыбохозяйственная наука

Азово-Черноморский филиал ВНИРО провел исследования на реке Темерник в границах Ростова-на-Дону. Специалисты изучили состав ихтиофауны и встречаемость отдельных видов рыб, а также условия для их естественного воспроизводства.

Темерник — малая равнинная река, протекающая по территории Ростовской области и являющаяся правым притоком Дона. Длина реки — 35,5 км, 18 км из которых приходится на урбанизированную территорию Ростова-на-Дону.

Исследования в весенний период выполнили сотрудники центра водных биоресурсов АзНИИРХ. Комплекс работ включал изучение гидрологического режима и определение видового состава ихтиофауны.

«Выяснялось, что на участках реки ниже Змиевской балки, в районе Ростовского зоопарка, Ботанического сада и железнодорожного вокзала на мелководных каменистых перекатах с быстрым течением имеются благоприятные гидрологические условия для нереста черноморско-азовской шемаи и рыбца», — сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Специалисты обратили внимание, что в весенний период здесь были отмечены производители этих рыб обоих полов с гонадами 4-5 стадии зрелости — это свидетельствует о начале нереста.

«Однако, учитывая существенную антропогенную нагрузку на водный режим реки Темерник, для определения показателей выживаемости молоди рыб требуется дальнейший мониторинг состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания: учет молоди, определение качества воды, изучение состава кормовой базы», — подчеркнули в АзНИИРХ.

Исследования будут продолжены.

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Fishnews

  • Специалисты изучили состав ихтиофауны и встречаемость отдельных видов рыб. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Одним из объектов исследований был рыбец. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Специалисты также зафиксировали производителей черноморско-азовской шемаи. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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