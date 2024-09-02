Какая база принята по электронным аукционам и рыболовным участкам

Правительство выпустило все правовые акты в рамках принятого в 2023 г. закона о переходе на новые принципы распределения рыболовных участков и электронные аукционы для предоставления прав на вылов. Fishnews собрал информацию о вышедших документах.

Федеральный закон от 24 июля 2023 г. № 384, напомним, вступил в силу с 1 сентября 2024 г.

С этого же времени начинает действовать и подзаконная база. Постановлением от 31 августа 2024 г. № 1206 правительство установило новые правила организации и проведения электронных аукционов, через которые теперь будут распределяться доли квот вылова водных биоресурсов и рыболовные участки.

Конкурсная форма распределения рыболовных участков сохраняется для традиционного промысла коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Правила организации и проведения конкурсов утверждены постановлением от 28 мая 2024 г. № 693.

С правилами подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком можно ознакомиться, если открыть постановление правительства от 31 мая 2024 г. № 740. Здесь также предусмотрены формы примерных договоров пользования РЛУ для промышленного рыболовства, традиционного рыболовства и организации любительской рыбалки.

Новые договоры на участки будут предусматривать обязанность пользователей по производственному контролю — деятельности, направленной на борьбу с нарушениями в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Организация такой работы регламентирована постановлением правительства от 18 мая 2024 г. № 625.

Пользователи рыболовных участков для вылова анадромных рыб (в случае с промышленным ловом и организацией любительской рыбалки) должны будут заключить и выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии региона. Правила подготовки и согласования проекта соглашения утверждены постановлением от 4 июля 2024 г. № 915. Список возможных обязательств, из которых смогут выбираться конкретные обязанности, установлен распоряжением правительства РФ от 4 июля 2024 г. № 1764.

Закон установил возможность перезаключения договора на рыболовный участок без торгов — конкурсов и аукционов. При этом должна взиматься плата. Принципы ее расчета и взимания установлены постановлением от 13 июля 2024 г. № 959.

Еще одно новшество — занесение данных о недобросовестных участниках аукционов в рыбной отрасли в специальный реестр, который будет вести Росрыболовство. Правила ведения реестра утверждены постановлением от 9 апреля 2024 г. № 439.

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