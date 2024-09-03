Рыболовам Чукотки предлагают компенсации

В Чукотском автономном округе предусмотрена программа, позволяющая возместить затраты на приобретение разовых путевок для вылова водных биоресурсов. Компенсация предусмотрена для представителей коренных малочисленных народов, ветеранов труда и других категорий.

С начала года возможностью компенсировать расходы на приобретение разовых путевок для вылова водных биоресурсов воспользовалось восемь человек, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа. Общая сумма выплат составила 39 630 рублей.

На поддержку могут претендовать «дети войны», ветераны труда Чукотки, ставшие пенсионерами, а также представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Граждане этих категорий могут подать заявку на компенсацию расходов на разовые путевки без ограничений по количеству обращений, отметили в пресс-службе.

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