Охотоморский окунь удивил ученых

В прибрежье северной части Охотского моря, прилегающей к Магаданской области, рекомендованный вылов морского окуня полностью освоили за рекордно короткий период — с июля по август. Это первый такой случай в истории промысла, отметили во ВНИРО.

В предыдущие годы добыча, как правило, велась с июня до конца сентября и позже, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В исследованиях по оценке запасов, биологии и распределению окуня в прибрежье северной части Охотского моря участвуют сотрудники Магаданского филиала ВНИРО. Работы выполнялись в ходе экспедиционных полевых исследований в Тауйской губе с использованием крючковых и сетных орудий лова. Оценивалось обилие и соотношение непромысловой (пререкрутов и молоди) и промысловой (рекрутов и половозрелых особей) частей популяции в научно-исследовательских уловах и любительском рыболовстве, размерно-весовая структура рыб в уловах.

Ученые выполняли полные биологические анализы со взятием возрасто-регистрирующих структур (отолитов и чешуи). Затем определялся возраст рыб в уловах и популяции для соответствующих оценок состояния запасов и биологии морского окуня в 2024 г.

Кроме того, специалисты попутно собирали биологические и промыслово-статистические материалы по белокорому палтусу, камбалам, бычкам и другим рыбам прибрежного комплекса.

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