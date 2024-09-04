Приморье предложило Намибии развивать торговлю рыбой

Власти Приморского края обсудили с послом Намибии в России Клеменсом Хандуукеме Кашуупулвой возможности двустороннего сотрудничества. Предложено поставлять и рыбную продукцию.

Первый заместитель председателя правительства Приморского края Виталий Блоцкий встретился с послом Республики Намибия в РФ Клеменсом Хандуукеме Кашуупулвой.

Первый зампред поприветствовал делегатов из африканской республики от имени губернатора Олега Кожемяко, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

«У нас работает российско-намибийская межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которую возглавляет вице-премьер Юрий Трутнев. Поддерживаем его мнение о перспективах взаимодействия с Намибией в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, рыболовстве и туризме. Подчеркну, что общий внешнеторговый оборот Приморского края с более чем 100 странами мира в прошлом году составил 13,2 млрд долларов», — заявил Виталий Блоцкий.

Он пригласил представителей деловых кругов и предприятий Намибии посетить Приморье с бизнес-миссией.

«Мы готовы продемонстрировать возможности нашего региона в промышленности, логистике, сельском хозяйстве. Например, можем поставлять в Намибию рыбу и рыбопродукцию, приморский мед и другие товары», — добавил первый зампред.

На встрече было предложено установить побратимские отношения между Владивостоком и одним из городов Намибии или регионами — Приморским краем и Эронго. По мнению сторон, это позволит эффективнее развивать гуманитарное и экономическое сотрудничество между территориями.

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