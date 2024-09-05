В Петропавловско-Командорской подзоне закрыли путину нерки

В Усть-Камчатском и Мильковском округах, а также Елизовском районе Камчатского края с 5 сентября запрещена добыча нерки. Мера введена для промышленного, традиционного рыболовства и любительского лова сетями.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, запрет определили с учетом рекомендаций науки. Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская рассказала об окончании хода нерки в Петропавловско-Командорской подзоне.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews