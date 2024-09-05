За осетриной пришли «покупатели» из полиции

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте ценной рыбы. По данным правоохранителей, женщина попыталась продать через мессенджер не менее трех сибирских осетров.

В одном из чатов популярного мессенджера фигурантка разместила объявление, на которое откликнулись полицейские.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре, дома у женщины также обнаружили «краснокнижную» рыбу, приготовленную к реализации.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России). С фигурантки взяли подписку о невыезде.

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