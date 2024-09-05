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Заморный период в Азовском море со 2 сентября считается завершенным. Фото пресс-службы АзНИИРХ

В Азовском море завершился заморный период

В этом году из-за сильной жары низкий уровень кислорода в Азовском море фиксировался в течение двух месяцев. По рекомендации науки, заморный период официально закончен со 2 сентября.

Режим заморного периода в Азовском море, включая Таганрогский залив и Керченский пролив (с Таманским и Динским заливами), был объявлен с 4 июля. В это время рыбакам была разрешена добыча бычков механизированными драгами, чтобы избежать массовой гибели рыбы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО, комплексная океанографическая экспедиция в Азовском море, проведенная с 6 по 21 августа, показала сохранение высокой вероятности формирования заморных и предзаморных ситуаций. В придонном горизонте дефицит кислорода в воде (менее 60%) наблюдался в восточной части Таганрогского залива, Ясенском заливе и на акватории вдоль восточного побережья. В Темрюкском заливе, где содержание кислорода составляло менее 70%, ситуация соответствовала предзамору.

Температура воды в прибрежных районах оставалась близкой к критической до конца августа. Однако с учетом прогноза Росгидромета об усилении в начале сентября ветровой активности в Азовском море и понижении температуры воды специалисты филиала рекомендовали объявить о прекращении заморного периода.

В соответствии с приказом Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства заморный период в Азовском море со 2 сентября считается завершенным.

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