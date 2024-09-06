Омичей обязали расплатиться за осетровый улов

В Омской области по иску прокуратуры суд взыскал с местных жителей более 1,9 млн рублей за незаконный вылов «краснокнижной» рыбы. Добычей стали четыре сибирских осетра.

Прокурор Усть-Ишимского района Омской области подал иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Поводом для обращения в суд послужил вступивший в законную силу приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

За совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ), один фигурант приговорен к трем годам условного срока, второй — к двум годам восьми месяцам.

Исполнение судебного решения о взыскании средств находится на контроле прокуратуры.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews