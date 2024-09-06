Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

С начала «красной» путины Владивостокский морской рыбный порт принял около 10 тыс. тонн продукции из тихоокеанских лососей. Как проходит перевалка этих уловов, узнал корреспондент Fishnews.

К 1 сентября рыбопромышленники освоили 209 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Больше половины общего вылова приходится на Камчатку — 127,6 тыс. тонн. Второе и третье место занимают Сахалинская область и Хабаровский край — 38 тыс. тонн и 32,7 тыс. тонн соответственно.

Ежедневно часть лососевых уловов принимает Владморрыбпорт, «красная» путина — самая горячая пора для портовиков. Компания использует так называемую единую холодовую цепь: порожние контейнеры собственного парка едут на Камчатку, там их наполняют рыбопродукцией прямо из зон промысла, а затем отправляют обратно на контейнерный терминал порта. Отсюда рыбные грузы развозят по России и на экспорт в государства АТР.

Так, с начала «красной» путины Владморрыбпорт уже отправил за рубеж около 100 сорокафутовых контейнеров с лососем. Около 20 таких контейнеров поехали в западные регионы РФ.

На терминале одновременно кипит самая разная работа: в одном месте обрабатываются контейнеры с рыбой, в другом — разгружаются прибывшие суда, в третьем — идет погрузка товаров снабжения для очередного рейса.

Так, 1 и 2 сентября на причалах Владморрыбпорта выгружались нерка, горбуша и голец с борта судна «Алестар», тарные материалы с транспорта «Амфитрита» и 215 контейнеров с рыбопродукцией с контейнеровоза «Персей». В пиковые периоды в порту одновременно обрабатывают до пяти судов с рыбопродукцией и грузами снабжения.

Рыба — продукция скоропортящаяся. Летом нельзя, чтобы она долго находилась под открытыми лучами солнца. Поэтому мы оперативно принимаем и разгружаем товар», — отметили сотрудники порта.

В зоне погрузо-разгрузочных работ можно разом разгружать семь контейнеров. Рыбопродукцию укладывают на поддоны вручную, чтобы не повредить товар и тару. В среднем на один контейнер уходит 20 минут.

Часть поступившего лосося сразу отправляется в автомашины, рефвагоны и на платформы железнодорожных составов. Часть отгружают на склады. Общая мощность двух холодильников порта — 23 тыс. тонн. Еще около 20 тыс. тонн мороженой продукции может размещаться на рефрижераторном терминале Владморрыбпорта.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews