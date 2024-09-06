Наука оценила запасы краба в Баренцевом море

В Баренцевом море завершилась комплексная съемка камчатского краба. В ходе экспедиции специалисты ВНИРО собрали данные о состоянии запасов в районах российской экономзоны, где ведется крабовый промысел.

В комплексной съемке участвовали специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Полярного филиала института. Исследования проводились на обширной акватории в южной части Баренцева моря и охватили районы, где ведется крабовый промысел.

Участники экспедиции изучали особенности и закономерности пространственного распределения камчатского краба и аспекты его биологии, включая размерный и половой состав, половозрелость, плодовитость, состояние покровов, болезни и паразитофауну. Также ученые занимались комплексными океанографическими и ихтиологическими исследованиями, отбирали материалы для оценки загрязнения морской среды, биохимических и технологических исследований.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, за время рейса выполнено 150 океанографических и 150 траловых станций. Исследователи собрали большой объем первичных материалов о биологическом состоянии камчатского краба и донных рыб Баренцева моря. На основе этих данных выполняется оценка и прогнозирование промыслового запаса.

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