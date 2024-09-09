На Колыме разыграют участок под кетовый ЛРЗ

В Магаданской области на аукцион выставили речной участок для разведения кеты вблизи побережья Охотского моря. Заявки принимаются до 7 октября.

Торги организует Охотское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок площадью 36 га расположен на реке Кетандя в Ольском районе у побережья залива Шелихов.

Стартовая цена лота — 28,8 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 10 октября в Магадане. Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews