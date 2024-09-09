Ученые провели «перепись» рыб возле Соловков

Специалисты Северного филиала ВНИРО завершили ежегодные исследования морских рыб в прибрежных водах Соловецкого архипелага. Чаще всего в контрольных уловах встречалась беломорская сельдь.

Северный филиал ВНИРО во второй половине августа провел ежегодные мониторинговые работы в районе Соловецкого архипелага в Онежском заливе Белого моря. В задачи ученых входила оценка состава и состояния ихтиофауны прибрежных вод.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в контрольных уловах преобладала беломорская сельдь. Причем наряду с крупной «соловецкой» сельдью в сети попадались и сельди мелкой формы Онежского и Кандалакшского заливов.

В ходе мониторинга ученые зарегистрировали 10 видов рыб, 6 из которых относятся к промысловым. Помимо беломорской сельди в уловах встречались полярная и речная камбалы, азиатская корюшка, навага и беломорская треска. Среди непромысловых рыб отметились европейский керчак, арктический шлемоносный бычок, четырехрогий бычок рогатка и трехиглая колюшка.

В рамках программы научных работ сотрудники Северного филиала фиксировали информацию о температуре и солености морской воды и вели метеорологические наблюдения. В районе острова Соловецкий была замечена белуха.

Данные мониторинга будут использованы для подготовки материалов прогноза и разработки мер по регулированию рыболовства, а также для оценки условий обитания водных биоресурсов в Онежском заливе Белого моря.

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